نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صبري المنياوي: خط هجوم منتخب مصر يضم الأفضل في العالم.. وباركنا للفراعنة منذ الإعلان عن قرعة التصفيات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد صبري المنياوي لاعب الزمالك السابق، أن الجميع قدم تهانيه لمنتخب مصر بالصعود لكأس العالم 2026 منذ الإعلان عن القرعة من عامين، ثقة في حسم بطاقة التأهل.

قال صبري المنياوي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" لقناة نادي الزمالك مع كابتن محمد صبري: الأداء لم يكن جيدًا في مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، ولكن النتائج الإيجابية ما نهتم بها لتحقيق هدفنا بالتأهل لكأس العالم.

وأضاف، منتخب مصر يضم خط هجوم قوي من عناصره الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش اللذان يلعبان في أقوى أندية العالم، وعلى الرغم من ذلك لم يقدم المنتخب ما ينتظره الجميع.

وأتم المنياوي تصريحاته قائلًا، زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم ليست ميزة يقدمها الاتحاد الدولي، ولكنها فرصة جيدة لزيادة مقاعد القارة السمراء.