فشل انتقال نجم الاتحاد إلى الرياض قبل إغلاق الميركاتو

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن تعثر صفقة انتقال فرحة الشمراني، لاعب وسط الاتحاد السعودي، إلى نادي الرياض، وذلك قبل ساعات قليلة من غلق سوق الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لما أوردته صحيفة الشرق الأوسط، فإن المفاوضات بين الناديين كانت في مراحلها النهائية، إلا أن الصفقة انهارت بشكل مفاجئ في اليوم الأخير من الميركاتو، ما دفع إدارة الرياض للتوجه نحو خيارات بديلة لتعزيز صفوف الفريق قبل إغلاق باب القيد.

ويتواجد الشمراني حاليًا في معسكر منتخب السعودية تحت 20 عامًا، الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للشباب المقرر إقامتها في تشيلي.

ويستعد فريق الاتحاد لمواجهة الفتح يوم الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.