نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ميلان: أليجري غيّر الأجواء هنا ويحفزنا على التطور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد النجم الإيطالي ماتيو جابيا، مدافع ميلان، بالتأثير الإيجابي الكبير الذي أحدثه المدرب الجديد ماسيميليانو أليجري منذ توليه القيادة الفنية للفريق هذا الموسم، خلفًا لكونسيساو وفونسيكا.

وقال جابيا في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا: "نحن نعمل بجد كبير، ليس فقط المدافعين وإنما الفريق بأكمله"، موضحًا أن التركيز على خط الدفاع أمر طبيعي بسبب استقبال الأهداف، لكن أليجري قادر على توضيح أهمية العمل الجماعي المتكامل.

وأضاف: "أليجري يحفزنا كثيرًا في التدريبات، والتطور أصبح ملموسًا للجميع"، مؤكدًا أن الفريق يسير بخطوات واضحة نحو تحسين الأداء.

ورفض جابيا الحديث عن أهداف محددة للموسم مثل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، مشددًا: "علينا الفوز بكل مباراة على حدة، وفي شهر مارس سنعرف البطولات التي يمكننا المنافسة عليها".

وختم مدافع ميلان تصريحاته بالإشادة بالأجواء الجديدة في مقر النادي بميلانيلو، قائلًا: "الأجواء أصبحت مختلفة، وأود أن أشكر من غادروا الفريق، فبرغم أن الموسم الماضي لم يكن إيجابيًا، إلا أن المسؤولية يتحملها الجميع".