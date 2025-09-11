نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يترقب موعد نظر شكواه ضد أحمد سيد زيزو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب مسئولو نادي الزمالك الإعلان عن موعد نظر الشكوى المقدمة ضد أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق السابق والحالي في صفوف الأهلي، تمهيدًا لتحديد موعد مثوله أمام لجنة شكاوى اللاعبين لسماع دفوعه في القضية.

ومن المنتظر أن تكشف اللجنة القانونية باتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة عن الموعد الرسمي للجلسة، وذلك بعدما تقرر تأجيل نظر الشكوى خلال الأيام الماضية لحين انتهاء معسكر المنتخب الوطني.

وكان أشرف عبد العزيز، محامي اللاعب، قد تقدم بطلب لتأجيل الجلسة من أجل الإطلاع على تفاصيل الشكوى المقدمة من الزمالك، والتي يستند فيها النادي الأبيض إلى أن توقيع زيزو للأهلي تم في وقت غير قانوني.

وسيكون على لجنة شكاوى اللاعبين برئاسة محمد الماشطة تحديد جلسة جديدة يحضرها زيزو لسماع أقواله، بينما أرسل الزمالك رده الرسمي على الشكوى المقدمة من اللاعب بشأن مستحقاته المتأخرة، مطالبًا في الوقت نفسه بإيقافه وتوقيع غرامة مالية ضده.

يذكر أن زيزو شارك مؤخرًا مع المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، قبل أن ينتظم في تدريبات الأهلي استعدادًا لمواجهة إنبي المقررة يوم الأحد المقبل في الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.