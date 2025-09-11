نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يبدأ خطوات تعديل عقد إمام عاشور والتساوي مع نجوم الفئة الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فتح مسئولو النادي الأهلي ملف تجديد عقد إمام عاشور لاعب الفريق، رغم أن عقده الحالي ممتد حتى عام 2028، وذلك بهدف تعديل بنوده المالية بما يتناسب مع جهوده الكبيرة وإسهاماته البارزة في تحقيق البطولات مع القلعة الحمراء.

وطلب إمام عاشور مساواته بلاعبي الفئة الأولى المميزة "VIP"، ليكون على نفس مستوى عقود النجوم الكبار أمثال محمود تريزيجيه وأحمد سيد زيزو.

وأسندت إدارة الأهلي مهمة التفاوض إلى وليد صلاح الدين، من أجل قيادة ملف التجديد والتوصل إلى صيغة مالية مُرضية للطرفين، على أن يتم تعديل العقد وتمديده بشكل جديد، في ظل اعتبار اللاعب من الركائز الأساسية داخل الفريق الأحمر.