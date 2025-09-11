نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي في اختبار صعب أمام زد بالجولة السادسة من الدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الإسماعيلي بقيادة مدربه الجزائري ميلود حمدي لخوض مواجهة قوية أمام فريق زد يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز "دوري Nile".

وتحمل المباراة طابعًا خاصًا، إذ ستكون المواجهة التاسعة بين الفريقين في مختلف البطولات، بعدما سبق أن التقيا في 8 مباريات، حقق خلالها زد الفوز في 4 لقاءات، مقابل 3 انتصارات للإسماعيلي، فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل.

وسجل لاعبو زد 8 أهداف، بينما أحرز الدراويش 9 أهداف. ويأمل الإسماعيلي في تحقيق الانتصار لتعديل الكفة في المواجهات المباشرة.

ويُعد مصطفى سعد "ميسي" الهداف التاريخي لهذه اللقاءات برصيد 3 أهداف بقميص زد.

ويعاني الدراويش من أزمة غيابات مؤثرة نتيجة الإصابات والإيقافات، حيث يفتقد الفريق خدمات كل من مروان حمدي، محمد حسن، حاتم سكر، عبد الكريم مصطفى، وحسن منصور، بجانب الشكوك التي تحيط بمشاركة محمد خطاري وخالد النبريصي.

ومن المنتظر أن يُجري ميلود حمدي عدة تغييرات في تشكيل الفريق، أبرزها التفكير في إعادة عبد الله جمال لحراسة المرمى بدلًا من أحمد عادل عبد المنعم، الذي استقبل 3 أهداف في اللقاء الأخير أمام غزل المحلة.

كما يخطط للدفع بإبراهيم النجعاوي كظهير أيمن، مع الاعتماد على الثنائي محمد عمار وعبد الله محمد في قلب الدفاع، ومحمد إيهاب كظهير أيسر لتعويض غياب عبد الكريم مصطفى الموقوف. وفي الخط الأمامي، سيعتمد على البوركيني إيريك تراوري وعمر القط في مركزي الجناح، مع الدفع بنادر فرج كمهاجم صريح.

وخاض الإسماعيلي 5 مباريات حتى الآن في الدوري، حيث فاز في لقاء وحيد أمام طلائع الجيش، وتعادل مع بتروجت، فيما تلقى 3 هزائم أمام بيراميدز والاتحاد السكندري وغزل المحلة.

ويقبع الفريق في المركز السابع عشر بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط فقط، ما يجعل مواجهة زد حاسمة في مشواره نحو تحسين نتائجه والابتعاد عن منطقة الخطر.