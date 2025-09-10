نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر والدته: مبابي كان يحلم بالجنسية البرتغالية بسبب رونالدو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت فايزة لعماري والدة الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد عن شغفه منذ أن كان طفلا بالأسطورة كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي الحالي، ما دفعه يتخيل نفسه يحمل الجنسية البرتغالية.

لما قالته والدته في حوار نشرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية يوم الأربعاء: كيليان كان مهووسًا برونالدو، لقد نشأ وهو يعتقد بأنه برتغالي وذلك بسبب إعجابه الشديد بكريستانو، كان كيليان مقتنعًا بأنه برتغالي بسببه، وكان يذهب إلى منزل والد صديقه لمشاهدة مباريات البرتغال وتشجيع رونالدو، لقد كان مغرما به، ويقول أنا برتغالي، استمر هذا الأمر لسنوات، وفضلت إبقاء الأمر سرًا حتى لا يشعر ابني بالحرج.

وكان كيليان ينظر إلى زين الدين زيدان كقدوة في مسيرته، إذ قالت: قابلنا "زيزو" عندما كان كيليان يبلغ من العمر 14 عامًا، وبعدها قال لي: أمي، لقد لمس معطفي، لن أغسله بعد الآن.

ويلعب كيليان مبابي مع ريال مدريد منذ بداية الموسم الماضي، وأصبح في فترة التوقف الدولي الأخيرة ثاني هدافي فرنسا عبر التاريخ، متجاوزًا الأسطورة تيري هنري.

