مصدر بـ "الشباب والرياضة" ينفي اجتماع أشرف صبحي مع وزير الإسكان بشأن أرض الزمالك

كشف مصدر مسؤول داخل وزارة الشباب والرياضة حقيقة ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية بشأن عقد اجتماع بين الدكتور أشرف صبحي والمهندس شريف الشربيني بشأن عودة أرض الزمالك بحدائق أكتوبر.

ونفى المصدر في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج الرياضي ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية بشأن عقد اجتماع بين وزيري الشباب والرياضة والإسكان؛ لمناقشة مقترحات عودة أرض الزمالك بحدائق أكتوبر.

وأكد المصدر أن كل ما تردد بشأن اجتماع الدكتور أشرف صبحي والمهندس شريف الشربيني غير صحيح بالمرة موضحًا أن وزير الشباب والرياضة لم يتدخل في تلك الأزمة كما تردد.

وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد أصدرت قرارًا بسحب أرض أكتوبر من نادي الزمالك بشكل رسمي بسبب التأخر في تنفيذ المشروع.

وفي سياق آخر يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا تدريباته استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي ضمن إطار منافسات بطولة دوري نايل.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي مساء السبت المقبل على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.