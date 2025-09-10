نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات منتخب مصر المتبقية في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار جماهير كرة القدم المصرية والعربية نحو مواعيد المباريات المتبقية لمنتخب مصر في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث يسعى الفراعنة إلى حجز بطاقة العبور مبكرًا إلى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

نتيجة مباراة مصر وبوركينا فاسو.. تعادل بطعم الصدارة

انتهت مباراة مصر أمام بوركينا فاسو، التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب 4 أغسطس في العاصمة واجادوجو، بالتعادل السلبي دون أهداف ضمن الجولة الثامنة من التصفيات؛ ورغم غياب الأهداف، إلا أن المنتخب المصري واصل التمسك بالصدارة بعدما رفع رصيده إلى 20 نقطة، من 6 انتصارات وتعادلين، ليقترب خطوة جديدة من التأهل.

أما منتخب بوركينا فاسو، الذي قدم مباراة قوية أمام الفراعنة، فقد ظل في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، جمعها من 4 انتصارات و3 تعادلات وخسارة وحيدة.

مواعيد مباريات منتخب مصر المتبقية في التصفيات

يدخل منتخب مصر مرحلة الحسم في التصفيات بمباراتين فقط قبل إسدال الستار على مشواره في دور المجموعات:

مباراة مصر ضد جيبوتي: تقام يوم الاثنين 6 أكتوبر 2025، خارج الديار، في الجولة التاسعة من التصفيات.

مباراة مصر ضد غينيا بيساو: آخر مباريات المجموعة، وتقام يوم الاثنين 13 أكتوبر 2025 على استاد القاهرة الدولي، حيث يسعى الفراعنة للاحتفال وسط جماهيرهم بخطف بطاقة التأهل الرسمية.

جدول ترتيب مجموعة مصر بعد الجولة الثامنة

جاء ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم 2026 بعد تعادل مصر وبوركينا فاسو على النحو التالي: