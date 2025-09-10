نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيريرا يمنح لاعبي الزمالك تعليمات خاصة استعدادًا للقاء المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها في المران، استعدادًا للمباراة المقبلة.

وطالب يانيك فيريرا من اللاعبين ضرورة بذل أقصى جهد في التدريبات والاستعداد بجدية للقاء المصري، ومنح المدير الفني بعض التعليمات للاعبين لتنفيذها في مران اليوم.

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.