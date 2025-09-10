نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قيمة انتقال مدافع ميلان السابق إلى الاتحاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توصل نادي الاتحاد السعودي إلى اتفاق مع نادي أندرلخت البلجيكي للتعاقد مع قلب الدفاع الصربي يان كارلو سيميتش، وفقًا لمصادر الصحافي فابريزيو رومانو.

ووفقًا للمصادر ذاتها فإنه تم الاتفاق على الشروط الشخصية مع اللاعب الذي سيوقع عقدًا لمدة 4 سنوات.

وأكدت المصادر ذاتها أن قيمة الصفقة قريبة من 20 مليون يورو بما في ذلك الإضافات بعد اتفاق نادي الاتحاد مع نادي أندرلخت.

ويعد قلب الدفاع سيميتش من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم في مركز قلب الدفاع، حيث يبلغ من العمر 20 عامًا.

وتخرج اللاعب سيميتش من أكاديمية نادي ميلان الإيطالي، الذي يملك نسبة 20 في المائة من أي عملية بيع مستقبلية، وفقًا للاتفاق الذي تم عندما اتفق أندرلخت البلجيكي لشراء الموهبة صيف 2024 بقيمة 3 ملايين يورو.

وتبلغ قيمة اللاعب السوقية وفقًا لموقع «ترانسفير ماركت» المتخصص بالقيم السوقية، 7.3 مليون يورو، ويعد من المواهب الصربية الصاعدة بقوة في عالم كرة القدم؛ حيث شارك مع منتخب صربيا في 4 مباريات حتى الآن.

ولعب يان كارلو سيميتش خلال الموسم الماضي بقميص نادي أندرلخت 44 مباراة في جميع المسابقات.