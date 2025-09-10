نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دمنهور يفوز على الأولمبي برباعية في الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألعاب دمنهور على نظيره الأولمبى بأربعة أهداف مقابل لا شيء فى المباراة التى جمعت بينهما عصر اليوم على ملعب وابور المياه داخل النادى السكندرى ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية ب بالقسم الثانى.

سجل أهداف المباراة أحمد سالم، فتحى سعيد، محمود مقلد، محمد ربيع.

وبذلك يرتفع رصيد دمنهور إلى 4 نقاط ويتجمد رصيد الأولمبي عند 3 نقاط.

جاءت المباراة حماسية سريعة فى شوطها الأول وبدأ الأولمبى مهاجما وهدد مرمى دمنهور ولاحت له اكثر من فرصة للتسجيل دون جدوى.

وبمرور الوقت بدأ فريق دمنهور فى مبادلة الأولمبى الهجمات إلى تمكن الفريق البحر اوى من تسجيل الهدف الأول عن طريق أحمد سالم.

وفى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول احتسب الحكم ضربة جزاء للأولمبى سددها أحمد على وتصدى لها حسين غنيم حارس دمنهور لينتهى الشوط الأول بتقدم الفريق البحراوى بهدف دون رد.

وفى الشوط الثاني حاول الاولمبى إدراك التعادل وحاول دمنهور تعزيز الهدف وتبادل الفريقان الهجمات إلى أن تمكن فتحى سعيد من تسجيل الهدف الثانى لدمنهور.

وعقب الهدف الثانى ارتفعت معنويات لاعبى دمنهور وانخفضت معنويات لاعبى دمنهور وظهرت المساحات الكبيرة فى دفاع الأولمبى وكثف دمنهور من هجماته وتمكن من تسجيل الهدفين الثالث والرابع عن طريق محمود مقلد، محمد ربيع لتنتهى المباراة بفوز الفريق الضيف بأربعة أهداف دون رد وسط ذهول أعضاء ومحبى الأولمبي.

