نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر مرموش يغيب عن ديربي مانشستر في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، غياب النجم المصري عمر مرموش عن المشاركة في مباراة الديربي المرتقبة ضد مانشستر يونايتد، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل عند الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وأكد النادي أن اللاعب تعرض لإصابة في الركبة أثناء وجوده مع منتخب مصر خلال مباراة بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026، ما جعله خارج حسابات الجهاز الفني بقيادة بيب جوارديولا قبل المواجهة المرتقبة.

تفاصيل إصابة عمر مرموش مع منتخب مصر

أوضح مانشستر سيتي في بيانه أن مرموش تعرض للإصابة في الدقائق الأولى من مباراة مصر أمام بوركينا فاسو مساء الثلاثاء، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026. وأظهرت الفحوصات الأولية التي أجريت له في القاهرة أنه لن يكون جاهزًا للمشاركة في مباراة الديربي.

وسيعود اللاعب إلى مانشستر من أجل الخضوع لمزيد من الفحوصات الطبية، والبدء في برنامج تأهيلي تحت إشراف الطاقم الطبي للنادي.

وأعرب النادي عن تضامنه مع اللاعب، قائلًا: "الجميع في السيتي يتمنى للنجم المصري الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى الملاعب".