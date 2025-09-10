نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: منتخب مصر أفلت من "كمين "وإنجازنا عظيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة أن ما يحققه منتخب مصر واقترابه من التأهل للمونديال رسميا لا يمكن التقليل منه حتى لو كانت فرق المجموعة أقل بالمستوى، وهناك منتخبات كبرى قد لا تصل لكأس العالم مثل الكاميرون ونيجيريا وربما كوت ديڤوار.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم: "يجب ألا نلتفت للتقليل من إنجاز المنتخب وسيكون منتخب مصر بذلك قد تأهل مرتين للمونديال مع الجمهورية الجديدة.