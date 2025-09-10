مصر تفرط بالتأهل المبكر بالتعادل سلبا مع بوركينا فاسو فـي تصفيات المونديال

القاهرة ـ أ.ف.ب: فرّط منتخب مصر في حسم تأهله مبكرا الى نهائيات كأس العالم 2026 بتعادله السلبي مع بوركينا فاسو في واجادوجو ضمن منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الإفريقية، في حين اقترب منتخب الرأس الأخضر من تحقيق المفاجأة والمشاركة في النهائيات للمرة الأولى في تاريخه. ورفع المنتخب المصري رصيده الى 20 نقطة مقابل 15 لبوركينا فاسو قبل نهاية التصفيات بجولتين.

وكان المنتخب المصري يحتاج الى الفوز على بوركينا فاسو لضمان التأهل رسميا، لكنه اكتفى بنقطة واحدة وبات يحتاج الى الفوز او الحصول على نقطتين في مباراتيه الاخيرتين ضد جيبوتي خارج ملعبه ومع غينيا بيساو على ارضه الشهر المقبل لضمان التأهل رسميا. ويتأهل الأول من كل مجموعة في التصفيات الإفريقية مباشرة إلى المونديال، فيما تخوض أفضل 4 فرق تحتل المركز الثاني بالمجموعات التسع ملحقا يتأهل الفائز به للمشاركة في ملحق القارات الذي يضم 6 منتخبات يتأهل منها اثنان للنهائيات. دفع حسام حسن مدرب الفراعنة بتشكيلة يغلب عليها الطابع الدفاعي بخمسة لاعبين في الخط الخلفي مع تواجد ثنائي ليفربول ومانشستر سيتي محمد صلاح وعمر مرموش في قيادة الهجوم.

واقتربت الرأس الأخضر من تفجير مفاجأة كبرى والتأهل الى النهائيات، بفوزها على ملاحقتها وضيفتها الكاميرون 1-0 سجله لاعب هيلاس فيرونا الإيطالي دايلون ليفرامنتو (54). وفور إطلاق صافرة النهاية اجتاحت الجماهير أرض الملعب احتفالاً. وابتعد منتخب الرأس الأخضر بصدارة المجموعة الرابعة برصيد 19 نقطة وبفارق أربع نقاط أمام الكاميرون (15 نقطة)، فيما يلاحقهما المنتخب الليبي في المركز الثالث برصيد 14 نقطة. واصبحت جنوب افريقيا على بعد نقطة واحدة من مباراتيها الأخيرتين لضمان بلوغ النهائيات لأول مرة منذ 2010 حينما استضافت المونديال، إثر تعادلها مع ضيفتها نيجيريا 1-1 في بلومفونتين ضمن المجموعة الثالثة.

وفي المجموعة السادسة حافظت ساحل العاج على الصدارة في أعقاب تعادلها مع مضيفتها الجابون 0-0 في ليبرفيل.

ورفع منتخب الافيال رصيده الى 19 نقطة مقابل 18 للجابوني.