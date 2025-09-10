منتخبنا يسقط فـي فخ «الهند» ويضيع البرونزية .. والإصابات «المزمنة» تؤرق كيروش

فـي بطولة اتحاد وسط آسيا

البطولة وضعت كل التفاصيل أمام المدرب .. والعمل القادم يحتاج إلى مراجعة دقيقة قبل الملحق

متابعة ـ صالح البارحي:

وصلت ظهر أمس بعثة منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم قادمة من العاصمة الطاجيكية دوشنبه، وذلك بعد أن أنهى مشاركته ببطولة اتحاد وسط آسيا عبر مباراة تحديد المركز الثالث والتي أقيمت مساء أمس الأول أمام منتخب الهند، وهي المباراة التي خسرها منتخبنا بركلات الترجيح لمصلحة الفريق الهندي بنتيجة (2/‏‏3) لتضيع منه برونزية الترضية التي كان قد حصل عليها في البطولة الماضية بقيادة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، تقدم منتخبنا بهدف جميل اليحمدي في الدقيقة (55) وعادل المنتخب الهندي النتيجة عن طريق يانكا سينك برأسية متقنة في الدقيقة (80) بعد خطأ دفاعي مزمن ما زال يتكرر في مباريات الأحمر وخاصة في هذه البطولة منذ انطلاقتها وبذات السيناريو.

منتخبنا قدم أداء بطيئًا للغاية على عكس المباريات الثلاث الماضية مع التأكيد على أن الأداء وصل إلى قمته في مباراته الافتتاحية أمام أوزبكستان والتي انتهت بالتعادل 1/‏‏1، فيما تراجع قليلا في مباراة قيرغيزستان وبشكل أقل في لقاء تركمانستان، ليتأكد تراجع الأداء بشكل واضح في لقاء الهند مساء أمس الأول، وبهذه المباراة اختتم الاحمر بقيادة كيروش رحلته الاستعداداية الاولى التي بدأت عبر معسكر استعدادي في تركيا ثم المشاركة في بطولة اتحاد وسط آسيا، على أن تبدأ الرحلة الأهم من الاستعدادات والتي ستسبق مباراتي الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026 أمام قطر 8 أكتوبر وأمام الامارات في 11 من ذات الشهر بإذن الله تعالى.

فائدة مرجوة

الكل يدرك بأن مشاركة منتخبنا في بطولة اتحاد وسط آسيا لم تكن بهدف معانقة اللقب في المقام الأول، نعم هو طموح لكل منتخب أن يتوج بلقب ما حتى وإن كانت بطولة ودية، إلا أن الهدف الرئيسي الذي وضعه البرتغالي كارلوس كيروش كان واضح المعالم وهو تحقيق أكبر استفادة ممكنة من البطولة بالنسبة له، خاصة وأن الوقت الذي قاد فيه المنتخب قصير للغاية مقارنة بالهدف المنشود من التعاقد معه وهو التأهل لكأس العالم في المقام الأول، ناهيك عن أن مباريات الدوري لا تعطي ذلك المؤشر لأي مدرب حول قدرات كل لاعب وما سيقدمه رفقة الاحمر إن حصل على تلك الفرصة التي ينتظرها، هذا الهدف فتح المجال لكيروش بأن يقوم بتجربة أكبر عدد ممكن من اللاعبين في المباريات الأربع، ومن يعود إلى تصريحاته في المؤتمر الصحفي يجد بأنه يشدد على أن أهم الأهداف بالنسبة له هو لعب (4) مباريات ما يعني أن هدفه كان الوصول للنهائي أو المنافسة على المركز الثالث، وهذا ما حدث في نهاية المطاف وأتمنى أنه ساهم في تحقيق أهداف كيروش التي وضعها من البطولة.

عندما نمر على القوائم التي خاضت المباريات الأربع نجد بأن كيروش قام بتجربة عدد كبير من اللاعبين وفي أوقات مختلفة، حيث يبدأ التشكيلة بأسماء معينة وينهيها بتغييرات كثيرة لتحقيق الهدف الذي يأمله من كل مباراة ولكل لاعب، نعم هناك أسماء لم تغادر القائمة الاساسية في كل مباراة وهو ما يعني أنها ستكون قوام الاحمر في الفترة القادمة، وفي المقابل هناك أسماء تدخل القائمة الاساسية وفي المباراة الثانية تجدها خارج القائمة الأساسية ولكنها تدخل بدلاء، وهو أمر يجده كيروش مفتاحًا للوصول لأعلى درجات التقييم لكل لاعب على حدة، وبالتالي فإن هدف كيروش الأول تحقق من وجهة نظري، وبات عليه التأكيد على أن الفائدة التي جناها من البطولة والمعسكر ستكون سببًا في تحقيق الهدف المنشود من الملحق بإذن الله تعالى.

كثرة الإصابات

عانى منتخبنا الوطني في المعسكر الاستعدادي في تركيا وبطولة اتحاد وسط آسيا من كثرة الاصابات التي أصابت أبرز لاعبيه، حيث خسر الاحمر كلا من خالد البريكي الذي أصيب مع ناديه وأرشد العلوي في معسكر تركيا وحاتم الروشدي وسلطان بدر، ولحق بهم أمجد الحارثي وصلاح اليحيائي، وباعتقادي أنه آن الأوان لمعرفة أسباب الاصابات المتكررة لأمجد وصلاح على وجه الخصوص، حيث إنهما من مفاتيح اللعب المهمة قبل رحلة الملحق الآسيوي.

الجدير بالذكر أن اصابة أمجد هي تمزق من الدرجة الثانية ويحتاج إلى 3 أسابيع وربما اكثر، فيما اصابة صلاح اليحيائي عبارة عن تمزق في الضامة وهي الاصابة التي تحتاج إلى عمل كبير ومركز وصبر خاصة وأنها في منطقة صعبة وليست المرة الأولى التي يصاب فيها اللاعب بنفس المكان، ومن هنا فإن على الجهاز الطبي بذل قصارى جهده لتجاوز هذه المرحلة بشكل أسرع حتى يكون كل اللاعبين في جاهزية تامة قبل صافرة البداية وفي رحلة الاستعداد النهائي كذلك.