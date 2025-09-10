نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يتعاقد مع آدم موسى لتدعيم صفوف السلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب التعاقد مع آدم موسى لاعب المنتخب الوطني قادمًا من جامعة alifornia Baptist الأمريكي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة بالنادي.

وجاء التعاقد مع آدم موسى لمدة 3 مواسم بداية من الموسم الحالي 2025 /2026 وتنتهي في موسم 2027 /2028

آدم موسي يبلغ من العمر ٢٣ عامًا ويجيد اللعب في مركز ( Point Guard ) وشارك مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2023 التي أقيمت في الفلبين وحقق وقتها منتخب مصر المركز الـ 20 في البطولة بجانب مشاركته في بطولة كأس الأمم الافريقية الأخيرة والتي أقيمت في أنجولا

يحمل اللاعب الجنسية المصرية بالإضافة إلى الأمريكية خاصة وأنه ولد في مصر وسافر إلى أمريكا وهو فى الخامسة من عمره، ووالده الكابتن هشام موسي كان لاعبًا لكرة السلة فى نادي الزمالك.

يأتي ذلك في إطار حرص مجلس إدارة النادي على تدعيم صفوف الفريق للمنافسة على الألقاب في الموسم الجديد.