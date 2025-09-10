نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توجيه تهمة خطيرة ضد الحكم السابق ديفيد كوت.. وتفاصيل صادمة تظهر للنور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الشرطة البريطانية تهمة جنائية إلى الحكم السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز ديفيد كوت (43 عامًا)، تتعلق بصنع صورة فاضحة لطفل، وذلك بعد تحقيق أجرته شرطة نوتنغهامشير.

توجيه تهمة خطيرة ضد الحكم السابق ديفيد كوت.. وتفاصيل صادمة تظهر للنور

وأفادت الشرطة أن التهمة تتعلق بملف فيديو تم ضبطه خلال عملية تفتيش في فبراير الماضي، حيث تم تحميل أو حفظ المادة المشار إليها، وهو ما يُعد جريمة بموجب القانون البريطاني.

ومن المقرر أن يمثل كوت أمام محكمة الصلح في نوتنغهام يوم الخميس، بعد أن وُجهت إليه التهمة رسميًا بتاريخ 12 أغسطس، وهو الآن مطروح على ذمة التحقيق بكفالة مشروطة.

وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة من الفضائح التي طالت كوت، حيث تم فصله من رابطة الحكام المحترفين (PGMOL) في ديسمبر 2024، على خلفية تصريحات مسيئة أدلى بها في مقطع فيديو بحق نادي ليفربول ومدربه السابق يورغن كلوب.

وفي أغسطس 2025، فرض الاتحاد الإنجليزي عقوبة إيقاف لمدة 8 أسابيع على كوت بسبب نفس الواقعة، بينما قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إيقافه حتى 30 يونيو 2026، بعد انتشار صور له وهو يستنشق مسحوقًا أبيض من خلال ورقة نقدية أثناء تواجده في ألمانيا خلال بطولة يورو 2024.

ما زال كوت يواجه تبعات قانونية وأخلاقية جسيمة، في واحدة من أكثر القضايا المثيرة للجدل في الأوساط الرياضية الإنجليزية خلال السنوات الأخيرة.