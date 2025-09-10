نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم رمزي: تريزيجيه والشناوي اجتمعا مع حسام حسن قبل مواجهة بوركينا فاسو.. والشحات يرحل عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي كريم رمزي، أن مهند لاشين لاعب خط وسط منتخب مصر تحامل على نفسه وأصر على السفر إلى بوركينا فاسو رغم إصابته، وحسام حسن أحترم ذلك

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: مهند لاشين تحامل على نفسه، وحسام حسن زاد تقديره للاعب عقب إصراره على السفر إلى بوركينا فاسو رغم إصابته.

وأضاف: مثل هؤلاء اللاعبين يحبهم حسام حسن، ومحمود تريزيجيه والشناوي تحدثا بشكل فردي مع حسام حسن قبل مواجهة بوركينا فاسو من اجل دعمه ومؤازرته وأكدوا له أنهم سيدعمونه حتى الوصول إلى كأس العالم بشكل رسمي.

وفي سياق أخر، أكد الإعلامي كريم رمزي أن حسين الشحات قاب قوسين وأدنى من الرحيل عن الأهلي، بعد تلقيه عرضا جادا من الدوري الليبي خلال الساعات الماضية.

وتابع رمزي: إدارة النادي الأهلي تتجه للموافقة على رحيل حسين الشحات بعد تلقيه عرضا ليبيا جادا، ولكن خلال ساعات سيتم حسم الأمر بشكل رسمي.

