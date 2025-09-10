نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيطاليا: لن نعتذر للكيان الصهيوني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت مصادر من داخل المنتخب الإيطالي أن لا مجال لتقديم أي اعتذار عقب الفوز المثير بنتيجة 5-4 أمام منتخب الكيان الصهيوني، في اللقاء الذي جمعهما مساء الإثنين ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

إيطاليا: لن نعتذر للكيان الصهيوني

المباراة، التي أُقيمت على أرض محايدة بمدينة ديبريسن المجرية، شهدت توترًا ملحوظًا بين لاعبي المنتخبين بعد صافرة النهاية، إثر الانتصار الدرامي لـ "الآزوري".

وكان لاعبو الكيان الصهيوني قد وجّهوا اتهامات للاعبي إيطاليا بتبادل الإهانات معهم طوال اللقاء، ما تسبب في اندلاع مناوشات عقب المباراة، شارك فيها الحارس جيانلويجي دوناروما والمدرب جينارو جاتوزو.

وبحسب تقارير إعلامية صهيونية، فإن ممثلين عن الاتحاد الإيطالي اعتذروا عن تصرفات اللاعبين، غير أن مصادر مطلعة من داخل المنتخب نفت ذلك جملة وتفصيلًا لصحيفة "ريبوبليكا"، مؤكدة أنه لم يحدث أي اعتذار، وأن ما جرى لا يعدو كونه أحداثًا عادية داخل أرضية الملعب.

ومن المنتظر أن يتجدد اللقاء بين المنتخبين يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل في مدينة أوديني الإيطالية، وسط ترقب كبير لأجواء المواجهة.