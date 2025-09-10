نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الرياضة يقرر تعيين بلال نظير رئيسا لمركز تنمية شبابية الشيخ زايد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة قرارا بتعين مجلس إدارة جديد لمركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد برئاسة بلال نظير، وذلك لمدة 4 سنوات مقبلة عقب تقدم المجلس السابق، باعتذار عن استمرارهم خلال الفترة المقبلة.

وضم التشكيل الجديد لمجلس إدارة مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد كلًا من بلال نظير، رئيسا لمجلس الإدارة، ومحمد عاكف نائبا للرئيس، ومحمد يوسف أمينا للصندوق، وعضوية كلا من: مراد محمود حسن، أحمد محمد عميرة، محمد بسيوني حسيب، محمد عاطف عبدالكريم، وعبدالرحمن سيد جاد.

وجاء قرار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بإختيار بلال نظير، رئيسا للمركز تماشيا مع رؤية وخطة الوازرة لتمكين الشباب وفقا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتمكين الشباب ضمن خطة الدولة للرياضة 2030.

من جانبه وجه بلال نظير، رئيس مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد، الشكر للدكتورأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة علي ثقته وتكليفه لرئاسة المجلس، وتمني ان يكون عند حسن الظن والمساهمة في النهوض بالمركز الذي يخدم قطاع عريض من الشباب في اكتوبر والشيخ زايد وجميع المناطق المجاورة.

كما وعد نظير، بعملية إحلال وتجديد للمركز والنهوض بمستوي الخدمات والالعاب الرياضية للمركز وتلبية جميع طلبات أعضاء الجمعية العمومية بالإضافة لتنفيذ عدد من الفاعليات الكبري داخل المركز.

وقال: الإجتماع مع أعضاء الجمعية العمومية بالمركز خلال الأيام الأولى للعمل يأتي علي أولوية الأهتمامات للاستماع إلي شكواهم والعمل علي حل المشاكل التي تواجهم داخل المركز وعلي رأسها اعادة النظر فى اسعار التجديد السنوي للعضويات والذي سيتم بالتنسيق مع الدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة والدكتور سيد حزين رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والدكتور وسام فاروق مدير الإدارة.

ووعد رئيس المجلس، بمنح فرصة للعاملين بالمركز علي تحسين أدائهم والعمل على عودة الثقة بينهم وبين أعضاء المركز من جديد بالإضافة إلى العمل علي اعادة هيكلة شاملة للعاملين بالمركز واستبعاد المقصرين ومنح أصحاب الكفاءة والخبرات صلاحيات أكبر للنهوض بالمركز.