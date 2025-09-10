نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. السيتي يعلن موقف مرموش من ديربي مانشستر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن فريق مانشستر سيتي غياب اللاعب المصري عمر مرموش عن مباراة الفريق أمام نظيره مانشستر يونايتد، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب أمس مع المنتخب المصري.

وكشف مسؤولو فريق مانشستر سيتي عبر الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الإجتماعي، أن اللاعب تعرض للإصابة على مستوى الركبة، حسب الكشف الطبي له في القاهرة.

أكدت الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» أن اللاعب سوف يخضع للفحص من جديد في الفريق، من أجل معرفة مدى الإصابة، وتقدير الفترة الزمنية التي يغيب فيها عن الفريق.

ومن المقرر أن يواجه فريق مانشستر سيتي نظيره مانشستر يونايتد، في الجولة القادمة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء الأحد المقبل.

يذكر أن فريق مانشستر سيتي يحتل المركز الثالث عشر من جدول ترتيب البريميرليج برصيد 3 نقاط فقط، بعد مرور 3 جولات من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.