نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يطلب مهلة إضافية لتسديد القسط الأول من صفقة خوان ألفينا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف نادي الزمالك عن بدء اتصالاته مع نادي أولكساندريا الأوكراني لحل أزمة تأخر سداد القسط الأول من صفقة البرازيلي خوان ألفينا، التي بلغت قيمتها مليون و800 ألف يورو.

وطلب الزمالك مهلة إضافية لتعويض التأخير، مع تقديم تعهد رسمي بالسداد خلال الأيام المقبلة، وذلك لتجنب أي إجراءات قانونية أو تقديم شكوى رسمية ضد النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ومن جانب آخر، أكد الزمالك أنه حتى الآن لم يتلقَ أي إخطار أو شكوى رسمية من نادي أولكساندريا بشأن هذا الأمر.

يُذكر أن عقد خوان ألفينا مع الزمالك يمتد لأربع مواسم، في صفقة تسعى الإدارة من خلالها لتدعيم صفوف الفريق بشكل قوي.