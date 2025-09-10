نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يدخل السباق للتعاقد مع زينو ديباست.. وأرسنال وأستون فيلا ينافسان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي مانشستر يونايتد حدد لاعب الوسط الدفاعي البلجيكي الشاب زينو ديباست كهدف رئيسي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ديباست، البالغ من العمر 21 عامًا، يلعب حاليًا في نادي سبورتينغ لشبونة، النادي السابق للمدرب روبين أموريم، ويبرز كأحد أبرز المدافعين الصاعدين في أوروبا.

ومع ذلك، لا يقتصر الاهتمام على الشياطين الحمر فقط، حيث تتابع أندية أرسنال وأستون فيلا اللاعب عن كثب، مما قد يشعل صراعًا قويًا على ضمه في يناير.

ديباست يتمتع بقدرات فنية رائعة ويُعتبر من المدافعين الواعدين الذين يمكنهم تشكيل مستقبل خط الدفاع لأي فريق.