نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم المستقبل في طريقه لهال سيتي.. جواو مينديز نجل رونالدينيو يغادر بيرنلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن تقرير لصحيفة Hull Daily Mail أن الجناح الشاب جواو مينديز، نجل أسطورة البرازيل وبرشلونة رونالدينيو، قرر مغادرة نادي بيرنلي الإنجليزي بعد فترة تطوير مع الفريق.

مينديز، البالغ من العمر 20 عامًا، في طريقه للانضمام إلى فريق تحت 21 سنة في نادي هول سيتي، حيث يأمل في الحصول على فرص أكبر لتطوير موهبته والمضي قدمًا في مسيرته الاحترافية.

يُعتبر جواو من المواهب الصاعدة، ويحظى بتوقعات كبيرة كونه ابن أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، ويتطلع للتميز وكتابة قصة خاصة به بعيدًا عن ظل والده.