مانشستر يونايتد يُخطط لبيع أونانا الصيف المقبل.. بشرط التألق في طرابزون

أحمد جودة - القاهرة - أفاد موقع Football Insider أن نادي مانشستر يونايتد يأمل في أن يُقدم حارس مرماه الكاميروني أندريه أونانا أداءً قويًا خلال فترة إعارته إلى نادي طرابزون سبور التركي هذا الموسم، تمهيدًا لبيعه مقابل مبلغ كبير في الصيف المقبل.

أونانا، البالغ من العمر 29 عامًا، عانى من تذبذب في المستوى منذ انضمامه إلى الشياطين الحمر قادمًا من إنتر ميلان، وتعرض لانتقادات واسعة بسبب أخطائه المتكررة في المباريات الكبرى، مما دفع النادي للبحث عن بدائل في مركز حراسة المرمى.

الإعارة إلى طرابزون سبور تمثل فرصة أخيرة للحارس الكاميروني لإعادة بناء سمعته، فيما يُراقب مانشستر يونايتد وضعه عن كثب على أمل أن يُحقق موسمًا جيدًا يُعيد رفع قيمته السوقية تمهيدًا لبيعه في صيف 2026.

الصفقة قد تُمثل تحولًا مهمًا في سياسة التعاقدات بالنادي، خاصة في ظل رغبة الإدارة في تخفيف الأعباء المالية وإعادة هيكلة الفريق.