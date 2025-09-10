نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو يعادل رقمًا تاريخيًا أمام المجر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل الأسطورة البرتغالي كرستيانو رونالدو إلى رقم قياسي جديد يوم الثلاثاء خلال مباراة منتخب بلاده أمام المجر في تصفيات كأس العالم 2026.

وسجل كريستيانو رونالدو هدفًا آخر وعادل رقمًا قياسيًا في فوز البرتغال المثير 3-2 على المجر.

أحرز المهاجم المخضرم ركلة جزاء في الدقيقة 58 ليجعل النتيجة 2-1 ويرفع رصيده في تصفيات كأس العالم إلى 39 هدفًا، معادلا المهاجم الغواتيمالي المعتزل كارلوس رويز في عدد الأهداف ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولات كأس العالم، فيما يملك ليونيل ميسي في رصيده 36 هدفا معادلا الإيراني علي دائي.

ولا يزال أمام رونالدو عددا من المباريات للانفارد بالرقم القياسي أمام أرمينيا والمجر ومباراتين ضد جمهورية أيرلندا.

في مباراة الفريقين حدثت عدة مفارقات منها أن قائد المجر ولاعب وسط ليفربول دومينيك سوبوسلاي، كان مجرد صبي مرافق للاعبين في آخر مواجهة بين البلدين في التصفيات، والتي خاضها رونالدو، كما أن 3 من اللاعبين الذين بدأوا المباراة يوم الثلاثاء لم يكونوا قد ولدوا بعد عندما خاض قائد البرتغال أول مباراة دولية له قبل 22 عامًا.

ويملك رونالدو أرقاما مذهلة في مراحله العمرية المختلفة فقبل بلوغه 30 عاما لعب 118 وسجل 52 فيما خلال فترة الـ30 لعب 99 وأحرز 83 وفي الـ40 لعب 6 وأحرز مثلها.

لوضع سجله في منظوره الصحيح، سجل رونالدو أهدافًا أكثر لبرتغال بعد بلوغه سن الثلاثين (89) أكثر من أي لاعب في أي عمر سجلها لإنجلترا أو البرازيل أو فرنسا أو إسبانيا أو إيطاليا.