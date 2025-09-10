نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنجي بوستيكوجلو يخطط لجلب رجاله إلى نوتنغهام فورست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير لصحيفة Daily Mail أن المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوغلو، المدير الفني الجديد لنوتنغهام فورست، قد يبدأ بإعادة تشكيل الطاقم الفني من خلال جلب عدد من مساعديه السابقين في توتنهام.

وبحسب التقرير، فإن بوستيكوغلو يفكر في الاستعانة بكل من:

مايل جديناك – نجم أستون فيلا السابق، والذي عمل إلى جانبه في الجهاز الفني.

نيك مونتغمري – مدرب شيفيلد السابق واسم معروف في الأوساط التدريبية.

سيرجيو رايموندو – محلل الأداء وأحد المقربين من بوستيكوغلو.

هذه الخطوة تأتي في إطار سعي المدرب الأسترالي لإرساء نظام عمل مألوف يعتمد على الثقة والانسجام الفني داخل النادي، خاصة مع حاجته لبداية قوية في مشروعه الجديد مع فورست.

التحركات الرسمية قد تبدأ خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في ظل سعي الإدارة لتوفير كل سبل النجاح للمدرب الجديد.