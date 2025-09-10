نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع إنجليزي مشتعل على آدم وارتون.. ليفربول ونيوكاسل يدخلان السباق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اشتعل سباق التعاقد مع نجم خط وسط كريستال بالاس ومنتخب إنجلترا الشاب آدم وارتون، بعد انضمام ليفربول ونيوكاسل إلى قائمة الأندية المهتمة بضمه خلال الفترة المقبلة، حسب ما كشفه موقع TeamTalk.

وارتون، صاحب الـ21 عامًا، قدّم أداءً لافتًا منذ انضمامه إلى كريستال بالاس، ونجح في حجز مكان في قائمة منتخب إنجلترا، مما جعله تحت أنظار كبار البريميرليج.

وكانت أندية تشيلسي ومانشستر يونايتد تتابع اللاعب بالفعل، لكن دخول ليفربول ونيوكاسل على الخط يُنذر بمنافسة شرسة على توقيعه، خاصة أن اللاعب يُعتبر من أبرز المواهب الإنجليزية الصاعدة في مركز الوسط.

حتى الآن، لم يتم التقدم بعرض رسمي، لكن من المتوقع أن تبدأ التحركات الجادة مع اقتراب سوق الانتقالات الشتوية.