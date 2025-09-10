نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوبي ماينو يدرس الرحيل عن مانشستر يونايتد في يناير.. ونابولي يعود إلى الصورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت شبكة ESPN أن كوبي ماينو، لاعب وسط مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا، قد يُعيد النظر في خطوة الانتقال إلى نابولي على سبيل الإعارة خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، في حال استمرار قلة مشاركاته مع الشياطين الحمر.

ماينو، البالغ من العمر 20 عامًا، يُعد من أبرز المواهب الصاعدة في إنجلترا، وقدم أداءً لافتًا مع يونايتد الموسم الماضي، إلا أن محدودية دقائق اللعب تحت قيادة إريك تن هاج هذا الموسم قد تدفعه للبحث عن تجربة جديدة تضمن له التطور والاستمرارية.

وكان نابولي قد أبدى اهتمامه بضم اللاعب في وقت سابق، ويبدو أن بطل إيطاليا السابق لا يزال منفتحًا على إحياء الصفقة في يناير، خاصة مع سعيه لتجديد دماء خط الوسط.

رحيل ماينو المحتمل قد يُشعل سوق الانتقالات الشتوية، في ظل الاهتمام الكبير من عدة أندية أوروبية بخدماته.