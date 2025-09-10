نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الأرجنتين: عانينا أمام الإكوادور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال ليونيل سكالوني، مدرب الأرجنتين، إنه كان بإمكان فريقه تقديم المزيد خلال الخسارة من الإكوادور في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026، الأربعاء، لكن ذلك لم يحدث.

وفازت الإكوادور 1-صفر على ضيفتها الأرجنتين في ختام تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال سكالوني، في تصريحات نقلها موقع «الاتحاد الأرجنتيني» لكرة القدم على الإنترنت: «عندما يلعب المنافس (بصورة جيدة) هناك أوقات تضطر فيها للمعاناة، وقد حدث ذلك».

وشهد اللقاء حالة طرد واحدة من كل فريق، إذ تلقى نيكولاس أوتاميندي مدافع الأرجنتين بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 31، قبل أن يُطرد موزيس كايسيدو لاعب خط وسط الإكوادور في الدقيقة 50 لحصوله على الإنذار الثاني.

وأضاف المدرب: «دخلنا الشوط الثاني خائفين من بطاقة حمراء أخرى، وعندها انحرفت المباراة قليلًا عن مسارها، يحاول الفريق دائمًا الحفاظ على توازنه بطريقته الخاصة».

وتابع: «أعتقد أن الشوط الثاني كان لنا، أعتقد أنه كان بإمكاننا تقديم المزيد لكن ذلك لم يحدث».