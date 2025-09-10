نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يكشف الكواليس: الأهلي يقترب من التعاقد مع مدرب "كلاس B".. و3 أسماء في الصورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، عبر برنامجه الإذاعي صباح اليوم، تفاصيل جديدة حول ملف المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، مؤكدًا أن إدارة القلعة الحمراء استبعدت عددًا من الأسماء المتداولة مؤخرًا.

وقال شوبير: "النهاردة أنا جايبلكم معلومات مؤكدة من داخل الأهلي. مفيش أي تفكير في أسماء زي كاردوزو، شميث، فايلر، أو روزه. مسؤول مهم في النادي قالي إن الأمور واضحة جدًا وبتنحصر في 3 اختيارات."

وأوضح أن التفكير في التعاقد مع "مدرب مشروع" تم غلقه نهائيًا داخل النادي بسبب فشل التجربة في مرتين سابقتين، حيث لم تتماشى مع طبيعة وطموحات الأهلي.

وأضاف: "الخيار التاني كان مدرب من الصف الأول، وده بيتكلم في أرقام كبيرة جدًا بتوصل لـ8 أو 10 مليون يورو، وده مبلغ صعب جدًا على النادي في الوقت الحالي."

أما الخيار الأقرب حسب شوبير، فهو التعاقد مع مدرب من "كلاس B"، حيث توجد 3 أسماء متاحة بقوة على طاولة المفاوضات، وتجري حاليًا المفاضلة بينهم لاختيار الأنسب.

وفيما يخص مباراة الأهلي القادمة، أكد شوبير: "كابتن عماد النحاس هو اللي هيدير مباراة إنبي بشكل مؤكد 100%، لكن الإحساس العام إن الإعلان عن المدرب الأجنبي الجديد بات قريبًا جدًا."

ويترقب جمهور الأهلي الإعلان الرسمي عن المدير الفني الجديد، خاصة في ظل التحديات المحلية والقارية التي تنتظر الفريق في الموسم المقبل.