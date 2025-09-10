نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإصابة تهدد مشاركة مرموش في ديربي مانشستر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعاني مهاجم المنتخب المصري لكرة القدم عمر مرموش إصابة في أربطة ركبته اليمنى قد تُبعده عن ديربي مدينة مانشستر في الدوري الإنجليزي، الأحد، وفق ما ذكر الاتحاد المصري، في بيان.

وخرج مرموش بعد إصابته في الدقيقة الرابعة من مواجهة مصر مع مُضيفتها بوركينا فاسو، بعد احتكاك مع لاعب خَصم، الثلاثاء، في الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهِّلة لمونديال 2026، والتي انتهت بالتعادل السلبي في واغادوغو.

وكتب الاتحاد المصري، في بيان، بعد المباراة: «أكد الدكتور محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر الأول، أن إصابة عمر مرموش عبارة عن كدمة في أربطة الركبة، وسيُجري اللاعب أشعة فور وصوله للقاهرة، صباح الأربعاء».

وشارك مرموش (26 عامًا)، الذي انتقل إلى مانشستر سيتي من أينتراخت فرنكفورت الألماني، في يناير (كانون الثاني)، مقابل 59 مليون جنيه إسترليني (نحو 80 مليون دولار)، أساسيًا في آخِر مباراتين لفريقه مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، ضمن تشكيلة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

ويلعب سيتي مع ضيفه يونايتد، الأحد، في المرحلة الرابعة من بريمرليغ، محاولًا تعويض بدايته البطيئة بعد خسارته مرتين في ثلاث مباريات، في حين يتفوق عليه يونايتد بنقطة محاولًا تعويض موسمه الأخير الكارثي.