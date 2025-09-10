نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الرياضة في استقبال بعثة منتخب مصر بعد وصولها من بوركينا فاسو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن والتي وصلت في السابعة والنصف صباح اليوم إلى القاهرة قادمة من بوركينا فاسو بعد مواجهة منتخبها باستاد ٤ اغسطس في الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم. وزير الرياضة في استقبال بعثة منتخب مصر بعد وصولها من بوركينا فاسو

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي ليستمر معها تصدر الفراعنة لجدول ترتيب المجموعة برصيد ٢٠ نقطة ثم بوركينا في المركز الثاني برصيد ١٥ نقطة. رافق بعثة منتخب مصر، خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ومصطفي ابو زهرة عضو المجلس وطارق أبو العينين عضو المجلس ورئيس بعثة الفريق في بوركينا.