نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاماڤينجا يقترب من العودة.. وموعده قد يكون في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفرنسي إدواردو كاماڤينجا العمل في مدينة فالديبيباس الرياضية خلال فترة التوقف الدولي، سعيًا للتعافي من إصابته التي أبعدته عن الملاعب منذ نهاية الموسم الماضي. المدرب تشابي ألونسو لم يتمكن حتى الآن من الاعتماد على خدماته منذ توليه مهمة تدريب ريال مدريد، في وقت تقترب فيه استحقاقات مهمة على المستويين المحلي والأوروبي.

الغياب مستمر أمام ريال سوسيداد

حسب صحيفة آس الإسبانية، من المتوقع أن يغيب كاماڤينجا عن مواجهة ريال سوسيداد، المقررة السبت 13 سبتمبر ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، إذ يواصل برنامج التعافي واستعادة اللياقة البدنية دون استعجال، تفاديًا لأي انتكاسة جديدة.

عودة مرتقبة في دوري الأبطال

في المقابل، تبدو حظوظ اللاعب أكبر في المشاركة خلال مواجهة ريال مدريد أمام أولمبيك مارسيليا يوم الثلاثاء المقبل في افتتاح مشوار الفريق بدوري أبطال أوروبا. تلك المباراة قد تمثل الظهور الرسمي الأول لكاماڤينغا تحت قيادة ألونسو، وسط ترقب لمعرفة كيف سيستفيد المدرب من إمكانيات اللاعب ضمن منظومته التي استقرت حتى الآن في غيابه.

تحديات جديدة

منذ انضمامه قادمًا من رين الفرنسي مقابل 35 مليون يورو، لمع كاماڤينجا سريعًا وأسهم في تحقيق ثنائية الدوري ودوري الأبطال عام 2022، لكنه عانى بعد ذلك من تذبذب في المستوى وإصابات متكررة أثارت الشكوك حول مستقبله. ورغم ذلك، تؤكد إدارة النادي بقيادة فلورنتينو بيريز أنها لا تفكر مطلقًا في الاستغناء عن اللاعب، معتبرة إياه جزءًا أساسيًا من مشروع المستقبل.

عودة مارسيليا إلى البرنابيو

المواجهة أمام مارسيليا تحمل طابعًا خاصًا، إذ ستكون الأولى للفريق الفرنسي في ملعب سانتياغو برنابيو منذ خريف عام 2009، حين خسر بثلاثية نظيفة سجل منها كريستيانو رونالدو هدفين قبل إصابته. ومنذ ذلك الحين، لم يلتقِ الطرفان مجددًا، في ظل هيمنة باريس سان جيرمان على المشهد الكروي الفرنسي.