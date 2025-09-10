نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يضع نجم فالنسيا تحت المجهر تمهيدًا لتعزيز الوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع عودة منافسات الدوري الإسباني، يواصل ريال مدريد بقيادة المدرب تشابي ألونسو استعداداته لمواجهة صعبة هذا الأسبوع أمام ريال سوسيداد في ملعب "ريالي أرينا". لكن في مكاتب "فالديبيباس"، يخطط المسؤولون بالفعل للمستقبل، وتحديدًا لتدعيم مركز خط الوسط في الصيف المقبل.

رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، أكد في تصريحات حديثة أن "امتلاك فريق قوي هو الأهم. هذا ما عملنا عليه لسنوات وحققنا به الكثير من النجاحات، وسنواصل العمل من أجل إسعاد جماهيرنا". كلمات تعكس طموح الإدارة المستمر، وهو ما يجعل دور المسؤول عن اكتشاف المواهب، خوني كالفات، محوريًا في المشروع الأبيض.

مراقبة خاصة لجافي غيرا

وبحسب موقع Defensa Central، فإن ريال مدريد سيراقب عن كثب هذا الموسم لاعب الوسط الشاب جافي غيرا، نجم فالنسيا الصاعد. اللاعب الإسباني يحظى باهتمام خاص من كالفات وفريقه، نظرًا لقدرته على تعزيز سياسة "إسبَنة" التشكيلة، التي شهدت هذا الصيف انضمام لاعبين شباب مثل غونزالو غارسيا، راؤول أسينسيو، دين هويخسن، وألفارو كاريّراس.

غيرا، الذي جدد عقده مع فالنسيا حتى عام 2029، قد يصبح متاحًا في السوق بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها ناديه. وتشير التقارير إلى أن فالنسيا قد يقبل التفاوض مع ريال مدريد بمبلغ يقارب 50 مليون يورو، أي نصف قيمة الشرط الجزائي البالغ 100 مليون يورو، بينما يقدّر موقع Transfermarkt قيمته السوقية الحالية بـ 25 مليون يورو.

القرار في 2026

حتى الآن، أوضح كالفات أن اللاعب سيخضع لمتابعة دقيقة طوال الموسم، على أن يُتخذ قرار نهائي بشأن التعاقد معه في صيف 2026، وذلك حسب ما ستؤول إليه أوضاع داني سيبايوس مع الفريق.

