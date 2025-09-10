نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمادة عبد اللطيف: جمهور الزمالك يستحق “تمثال”.. وعلى فيريرا التعلم من الأخطاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة

أكد حمادة عبد اللطيف نجم نادي الزمالك السابق، على أهمية الدور الكبير الذي يلعبه جمهور القلعة البيضاء في دعم الفريق خلال الفترة الحالية من الموسم.

وقال عبد اللطيف في تصريحاته لبرنامج زملكاوي: “جمهور الزمالك يستحق تمثال، مشيرا إلى دورهم الهام مع الفريق خلال الموسم الجاري.”

وتابع: “على فيريرا التعلم من الأخطاء التي ظهرت خلال الخمس جولات الماضية، مع ضرورة التركيز على عدم خسارة النقاط في المباريات التي تبدو سهلة.”

وأضاف: “فقدنا نقاطًا دون داعٍ كانت كفيلة بوضعنا في صدارة الدوري، ولكن لا تزال أمامنا فرصة للتعويض في الفترة القادمة.

