محمود أبو رجيلة: نتيجة مباراة مصر وبوركينا في تصفيات المونديال جيدة

أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمود أبو رجيلة نجم نادي الزمالك السابق على أهمية التعادل اليوم بين منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم.

وقال أبو رجيلة في تصريحاته لبرنامج زملكاوي: تعادل منتخب مصر اليوم أمام بوركينا فاسو سلبيا في تصفيات كأس العالم نتيجة جيدة.

وأضاف: بداية الزمالك في بطولة الدوري كانت جيدة والفريق قادر على العودة مرة أخرى للانتصارات أمام المصري البورسعيدي.

