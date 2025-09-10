نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا عبدالعال: أتوقع رحيل حسام حسن عن المنتخب قبل كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق، أداء المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في مباراة بوركينا فاسو مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 المقرر إقامته بالمكسيك، كندا، والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية “TeN": لدي العديد من التحفظات على أداء منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن سواءً طريقة اللعب أو استبعاد بعض النجوم من القائمة خلال المعسكر الجاري أو المعسكرات السابقة، والاختيارات غير المنطقية لبعض اللاعبين.

وأضاف: منتخب مصر قادر على التأهل إلى كأس العالم 2026 تحت قيادة حسام حسن، ولكنه لن يستمر كثيرًا في تدريب المتتخب وسيرحل قريبًا بسبب سوء الإدارة الفنية وتراجع آداء الفراعنة.