نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجدي طلبة: الهجوم على حسام حسن غير مبرر وليس في مصلحة منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مجدي طلبة نجم النادي الأهلي السابق أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم يتعرض لهجوم غير مبرر من جانب البعض سواء مسؤولين أو إعلاميين، وكذلك الجماهير، منذ تولي مهمة تدريب الفراعنة.

وقال مجدي طلبة في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية "TeN": أرفض الهجوم على حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني أو التقليل من إدارته للمنتخب وتعامله مع النجوم للكبار في الفريق

وأضاف: إزاي يبقي مسؤول في لجنة من لجان اتحاد الكرة ويهاجم حسام حسن على الشاشات والفضائيات ومن وجهة نظري أن هذا الأمر ليس في مصلحة منتخب مصر، كما أنه من الغير المنطقي أن يتحدث مدرب المنتخب الثاني بشكل غير لائق عن الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة التوأم حسن.