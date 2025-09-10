الرياضة

مفاجأة نارية.. جون إدوارد الوحيد صاحب قرار حسم مصير فيريرا في الزمالك

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالدا الغندور إن جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك هو الوحيد صاحب قرار حسم مصير يانيك فيريرا المدير الفني للفريق٠

وأكد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "أن هذا الاتفاق بموجب عقد موقع بين جون إدوارد ومجلس الإدارة بتوليه ملف كرة القدم منفردًا٠

أضاف: "جون إدوارد هو الوحيد الذي يستطيع حسم ملف المدير الفني حسب العقد الموقع  مع مجلس الإدارة بمعني جون هو صاحب القرار الأول والأخير في حسم مصير فيريرا".

محمد الشيخ

