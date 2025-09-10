نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف صبحي: أزمة الحضري وحسام حسن انتهت.. ولم نتلقى عرضًا رسميًا لمواجهة البرازيل وديًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن إنهاء أزمة الحضري مع العميد حسام حسن.

وقال الدكتور أشرف صبحي في مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور، تقديم الإعلامي خالد الغندور: "سعدت جدا بزيارتي للمنتخب الوطني الثاني لمصر ومظهر جميل ولاعبين رائعين، وحقيقي مصر تمتلك كوكبة من النجوم الرياضيين، وأكدت لهم أنهم سوف يقدمون مباريات كبيرة في كأس العرب".

وواصل: "أبارك للمهندس هاني أبو ريدة على إنجازات الكرة المصرية في الفترة الأخيرة، وعلينا حاليا التركيز على مباريات أمم إفريقيا وتحقيق إنجاز كبير".

وأردف: "هاني أبو ريدة كان صاحب فكرة إقامة منتخب مصر الثاني ولم أكن مقتنع في البداية ولكن حقيقي هذا المنتخب جيد وسيحدث مفاجأة في كأس العرب".

وأكد: "الكل يدعم المنتخب الوطني والكل يدعمه سواء اللاعبين القدامى أو الحاليين المتواجدين في معسكر منتخب مصر الثاني، وسنفرح اليوم مرتين بالتعادل أمام بوركينا والاقتراب من كأس العالم، وبفوز منتخب حلمي طولان على تونس وهذا الأداء الرائع".

وواصل: "كل الدعم للكابتن حسام حسن والكل يدعم المنتخب ويقف خلفه ونشكر أيضًا أحمد دياب على تأجيل مباريات الدوري والوقوف خلف المنتخب الوطني".

واختتم: "لم يصل لنا أي خطاب رسمي لمواجهة البرازيل وسنقدم كل مايفيد المنتخب الوطني".