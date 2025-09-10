الرياضة

محمود أبو الدهب: حسام حسن يسير بخطى ثابتة مع المنتخب ورغم ذلك يتعرض للهجوم

0 نشر
0 تبليغ

محمود أبو الدهب: حسام حسن يسير بخطى ثابتة مع المنتخب ورغم ذلك يتعرض للهجوم

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود أبو الدهب: حسام حسن يسير بخطى ثابتة مع المنتخب ورغم ذلك يتعرض للهجوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول يسير بخطى ثابتة نحو التأهل إلى بطولة كأس العالم القادمة.

وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني يحقق المطلوب حاليًا مع الفراعنة سواء في مشوار التأهل إلى بطولة كأس العالم أو تحقيق هدف التأهل إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة في دولة المغرب ".

وأضاف:" من وجهة نظري أن حسام حسن يتعرض لهجوم غير مبرر وهناك حالة من التربص ضده في الفترة الأخيرة رغم نجاحاته مع منتخب الفراعنة ".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا