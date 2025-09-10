نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب منتخب مصر: لا نتعرض للتربص من المصريين.. ولكن الانتقاد لا بد أن يكون إيجابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمد عبد الواحد المدرب العام لمنتخب مصر، على تعادل الفراعنة مع نظيره بوركينا فاسو دون أهداف في تصفيات كأس العالم

وقال عبد الواحد في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: حققنا ما أردناه من مباراة بوركينا فاسو وحالة الطقس لم تكن في افضل حال ولكن كانت مباراة بالنسبة لنا تحدي خاص بسبب كأس العالم

واضاف: ونسير بشكل مميز في تصفيات كاس العالم ومنتخب بوركينا فاسو يمتلك لاعبين على اعلى مستوى والهدف كان تسلل ولكن في النهاية تعادل بطعم الفوز.

وواصل: وفاضل تكة واحدة على التأهل ولاعبي بوركينا فاسو أشادوا بلاعبي منتخب مصر والتعادل ليس في صالحهم ولكن لم نتأهل رسميا بعد مازال أمامنا مباراتين هامتين ولم نلعب على التعادل امام بوركينا فاسو وكل مباراة لها ظروفها ولم نكن محظوظين امام بوركينا فاسو بسبب حالة الطقس

وتابع: وما الفائدة في فتح الملعب واستقبال أهداف وخسرنا في النهاية ماذا كان سيحدث وقتها ولم نشعر بالتربص من البعض، ولكن الجهاز كاملا مصري ونحظى بدعم من الجميع رغم وجود انتقادات ولكن الانتقادات السلبية غير مقبولة ولم ننظر لهذه الأشياء ونقدم مستوى جيد مع المنتخب حتى هذه اللحظة