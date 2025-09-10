نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعشرة لاعبين.. منتخب فرنسا ينجو من فخ أيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب فرنسا فوزا صعبا ومهما على نظيره منتخب ايسلندا بهدفين مقابل واحد في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد حديقة الامراء ضمن منافسات الجولة 2 من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

ملخص مباراة فرنسا أمام ايسلندا

وبدأت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب فرنسا وايسلندا برتم هادئ نسبيا وحاول الفريقان تسجيل هدف لكنهم لم ينجحوا في ذلك لتألق الدفاع والحارسان في التصدي لها وسجل اندري جودجونسون الهدف الأول لايسلندا في الدقيقة 22 وعادل كيليان مبابي النتيجة لفرنسا في الدقيقة 45 من ضربة جزاء وانتهى الشوط الأول 1/1.

وبدأ الشوط الثاني من المباراة وسجل برادلي باركولا الهدف الثاني لفرنسا في الدقيقة 62 صنع مبابي وطرد الحكم تشواميني في الدقيقة 68 وسجل جودجونسون هدف ولكن تم الغاؤه لوجود لمسة يد وحاول ايسلندا تسجيل هدف ثاني والتعادل ولكنه لم ينجح في ذلك وانتهت المباراة بينهم 2/1.

ترتيب مجموعة فرنسا وايسلندا

1- فرنسا 6 نقاط

2- ايسلندا 3 نقاط

3- اوكرانيا نقطة

4- اذربيجان نقطة