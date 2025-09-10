نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب إنجلترا بكتسح صربيا بخماسية نظيفة في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقتنص منتخب إنجلترا ثلاث نقاط ثمينة من نظيره الصربي بالفوز عليه بخماسية نظيفة وذلك ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وبهذه النتيجة، يحتل منتخب إنجلترا صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة بينما يحتل منتخب صربيا المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

جاء الشوط الأول متواضعا في معظم أحداثه، حيث سيطر لاعبو منتخب إنجلترا على معظم مجريات اللعب حتى نجحوا في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 33 عندما سدد ديكلان رايس ركنية رائعة لتصل إلى زميله هاري كين الذي سدد الكرة برأسه لتستقر في الجانب الأيسر لمرمى منتخب صربيا.

في الدقيقة 36، تمكن لاعبو الأسود الثلاثة من إضافة الهدف الثاني من توقيع مادويكي الذي تلقى تمريرة رائعة من زميله مورجان روجرز ليطلق تسديدة صاروخية تستقر في مرمى منتخب صربيا لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب إنجلترا على صربيا بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، واصل لاعبو منتخب إنجلترا سيطرتهم على أحداث الشوط حتى نجحوا في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 52 من توقيع ايزري كونسا ولكن الحكم أشار إلى توقف اللعب من أجل مراجعة الهدف عن طريق الفار وتم احتسابه في النهاية.

في الدقيقة 75، سجل الاسود الثلاثة الهدف الرابع من توقيع جويهي الذي سجل الكرة لتستقر في منتصف مرمى المنتخب الصربي.

في الدقيقة 90، سجل ماركوس راشفورد آخر أهداف اللقاء من داخل منطقة الجزاء لتستقر الكرة في الجانب الأيسر لمرمى منتخب صربيا وينتهي اللقاء بفوز إنجلترا على صربيا بخماسية نظيفة.