أولمبي اليمن يودّع تصفيات آسيا بالخسارة

أولمبي اليمن يودّع تصفيات آسيا بالخسارةودّع المنتخب اليمني الأولمبي تصفيات التأهل لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، بالخسارة أمام مضيفه الفيتنامي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم في الجولة الثالثة والأخيرة من التصفيات.

سجل فان نان هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 69، ليمنح فريقه بطاقة العبور إلى النهائيات متصدراً المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد منتخبنا الوطني عند 6 نقاط في المركز الثاني، بعد أن استهل مشواره بفوزين متتاليين على سنغافورة وبنغلادش، قبل أن يتعثر في ختام التصفيات أمام المضيف.

وقدّم الأحمر الأولمبي مستويات جيدة خلال مشوارهم في المجموعة الثالثة، وأظهروا انضباطاً وروحاً عالية في المباريات الثلاث، ليؤكدوا حضورهم الإيجابي في هذا الاستحقاق القاري رغم كل الصعوبات والتحديات.