نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز مثير للبرتغال على المجر في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز منتخب البرتغال الأول لكرة القدم أمام نظيره المجر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب "بوشكاش أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

أحداث مباراة البرتغال والمجر في تصفيات كأس العالم

افتتح بارناباس فارجا أول أهداف اللقاء لصالح المجر في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية من زولت ناجي من ناحية من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها بارناباس برأسية رائعة، ارتطمت بالقائم الأيمن للمرمى وسكنت الشباك.

وتعادل برناردو سيلفا لصالح البرتغال في الدقيقة 36، بعد تمريرة من جواو كانسيلو إلى سيلفا الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد تسديدة يسارية من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني لصالح البرتغال في الدقيقة 58 عن طريق ركلة جزاء، نفذها رونالدو بتسديدة أرضية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وسجل بارناباس فارجا الهدف الثاني لصالح المجر في الدقيقة 84، بعد عرضية من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها نيجو برأسية من على القائم الأول ليقابلها فارجا برأسية أخرى، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأحرز جواو كانسيلو الهدف الثالث لصالح البرتغال في الدقيقة 86، بعد تمريرة من برناردو سيلفا إلى كانسيلو الذي استقبلها بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

ترتيب منتخبي البرتغال والمجر في تصفيات كأس العالم

يحتل منتخب البرتغال صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراتين، فيما يحتل منتخب المجر المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بعد التعادل في لقاء وخسارة آخر.