نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. الاتحاد الجيبوتي يوضح عبر "دوت الخليج" مكان إقامة مباراة مصر في تصفيات المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم الاتحاد الجيبوتي لكرة القدم الجدل الدائر خلال الساعات الأخيرة حول مكان إقامة مباراته أمام منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، مؤكدًا أن اللقاء سيُقام باستاد القاهرة الدولي، باعتباره الملعب المنزلي المعتمد لجيبوتي خلال مشوار التصفيات.

وأوضح مصدر داخل الاتحاد الجيبوتي في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي" أن المواجهة ستُلعب في القاهرة، مشيرًا إلى أنه لم يتلق أي خطاب رسمي سواء من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أو الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن نقل المباراة إلى المغرب كما تردد مؤخرًا.

وأكد المصدر أنه في حال صدور أي قرار رسمي بتغيير الملعب، فسيتم الإعلان عن ذلك عبر الصفحات الرسمية للاتحاد على منصات التواصل الاجتماعي، حفاظًا على مبدأ الشفافية وضمان وصول المعلومة الصحيحة للجماهير ووسائل الإعلام.

ويأتي هذا اللقاء المرتقب في إطار جولة مصيرية ضمن مشوار التصفيات، حيث يحتاج المنتخب المصري لتحقيق الفوز من أجل حسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026، وهو ما يضاعف من أهمية المباراة وأجواء الترقب المصاحبة لها.