نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام حسن: لعبنا للفوز أمام منافسنا الأول علي أرضه.. وواجهنا سوء حظ باصابة مرموش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عن سعادته بالتواجد في بوركينا فاسو نظرا للذكريات الجميلة التي تربطه بهذا البلد عندما توج منتخب مصر بلقب بطولة أمم إفريقيا عام 98.

حسام حسن: لعبنا للفوز أمام منافسنا الأول علي أرضه.. وواجهنا سوء حظ باصابة مرموش

قال حسام حسن في المؤتمر الصحفي عقب مباراة مصر وبوركينا فاسو:" سعيد بمستوي منتخب بوركينا فاسو وتطور أدائه وامتلاكه مجموعة لاعبين ينشطون في أكبر الدوريات الأوروبية، كما أنني أحترم جمهور بوركينا المتحضر والذي يعشق كرة القدم ".

وأضاف حسن: " لعبنا لتحقيق نتيجة إيجابية سواء الفوز أو التعادل ونعلم جيدا أنه من المهم أن نحافظ علي فارق ال5 نقاط مع بوركينا فاسو المنافس المباشر لنا في المجموعة.. وأهدرنا أكثر من فرصة وألغي الحكم هدفا لنا ".

أكمل حسن: " صادفنا سوء حظ باصابة عمر مرموش وهو لاعب مهم لنا ولكن نجح زملاؤه في الفريق في تعويض غيابه وبلا شك كان بمقدوره تغيير شكل المباراة ".

اختتم حديثه قائلا:" أشكر جميع اللاعبين لمجهودهم الكبير أمام منافس قوي يضم قوام من اللاعبين المحترفين بين صفوفه.. ومحمد صلاح كان أحد نجوم المباراة كقائد في الملعب كما نقل روحه العالية للاعبين وصنع أكثر من فرصة وبالتأكيد وجوده مكسب كبير لنا ".